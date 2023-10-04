إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاخنتاق بالغاز السام، مساء يوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسفوقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن شاباً أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه تم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى 70 حالة اختناق، وإصابة سقوط.وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء ثلاثة عمال في حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).