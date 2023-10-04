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"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الكامل لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الكامل لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، والذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه بالمضامين التي جاءت في تصريح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي. مؤكداً أن السعودية لديها كافة الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية لتقديم نسخة مميز وغير مسبوقة من كأس العالم.

وأضاف طه أن "السعودية وهي أرض المحبة والسلام والوئام، سوف تستثمر الحدث المتمثل في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم في نشر رسائل المحبة والسلام إلى شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم".

وأشار إلى أن نجاح السعودية في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليات الرياضية، يأتي امتداداً لما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتم الأمين العام للمنظمة تصريحه بدعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم الإسلامي وينشر ثقافة المحبة والسلام.

 

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