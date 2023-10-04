شاباك يُوجه طلباً للمتطرف بن غفير بشأن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، وجه طلباً لوزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن المسجد الأقصى.ووفق القناة، فإن رئيس (شاباك) رونين بار بوزير، اتصل ببن غفير وطلب منه عدم اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد العُرش اليهودي"، على خلفية الوضع الأمني ​​وتقييمات المنظومة الأمنية.يشار إلى أن أيام عيد "العُرش" تستمر حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.