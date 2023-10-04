دولي

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة
علم فلسطين وباكستان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت باكستان أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار (الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنه "منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير".

أخبار ذات صلة

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

الهند: سيول وفيضانات مفاجئة تضرب البلاد وفقدان 23 جندياً

الهند: سيول وفيضانات مفاجئة تضرب البلاد وفقدان 23 جندياً

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي

إيطاليا: مصرع 20 شخصاً بسقوط حافلة من على جسر بمدنية البندقيّة

إيطاليا: مصرع 20 شخصاً بسقوط حافلة من على جسر بمدنية البندقيّة

وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة

وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة

الاحتلال يمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة

الاحتلال يمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة

بن غفير: وجهتي نحو مواصلة التقدم في &quot;جبل الهيكل&quot;

بن غفير: وجهتي نحو مواصلة التقدم في "جبل الهيكل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: إرهاب المستوطنين وعنصريتهم واعتداءاتهم المدعومة من قبل حكومة نتنياهو يتطلب تحركاً دولياً

رأفت: إرهاب المستوطنين وعنصريتهم واعتداءاتهم المدعومة من قبل حكومة نتنياهو يتطلب تحركاً دولياً

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على أراضي المواطنين جنوب الخليل

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على أراضي المواطنين جنوب الخليل

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد القنصل اليوناني العام لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد القنصل اليوناني العام لدى فلسطين

مجدلاني: الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لأمتنا العربية

مجدلاني: الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لأمتنا العربية

الخارجية: إغلاق شارع حوارة أمام الفلسطينيين أبرتهايد وتنفيذ لقرار بن غفير

الخارجية: إغلاق شارع حوارة أمام الفلسطينيين أبرتهايد وتنفيذ لقرار بن غفير

طولكرم: الاحتلال يستولي على مبنى نادي نسوي ويحوله إلى ثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على مبنى نادي نسوي ويحوله إلى ثكنة عسكرية

مرسوم رئاسي بتعيين مدير تنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

مرسوم رئاسي بتعيين مدير تنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

منوعات

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

عربي

الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

مقتل 20 شخصاً في قصف مدفعي شمال الخرطوم

مقتل 20 شخصاً في قصف مدفعي شمال الخرطوم

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين