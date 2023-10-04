الرجوب يطلع ممثل ألمانيا على آخر المستجدات السياسية





كما وأكد اوفتشا على موقف بلاده والتزامها بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن ألمانيا ستبقى دوماً داعماً رئيساً لفلسطين في كافة المحافل والمجالات.







رام الله - دنيا الوطنأطلع الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الأربعاء في مدينة رام الله ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، كما وهنأ الرجوب خلال اللقاء السفير أوفتشا بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألماني.وطالب الرجوب بضرورة وجود حراك دولي ضاغط لوقف انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا، واحقاق الحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وفقا ما أقرته كافة قرارات الشرعية الدولية.وأطلع الفريق الرجوب ممثل المانيا على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثامن لحركة (فتح) في نهاية هذا العام.ومن جانبه، أعرب السفير أوفتشا عن أمله بأن تتكل الجهود على الساحة الفلسطينية بعقد المؤتمر الثامن لحركة (فتح) وأن يفضي هذا المؤتمر إلى مزيد من اشراك للمرأة والشباب.