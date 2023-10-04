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شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطناً من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا، فيما أعاقت حركة المواطنين ببلدة دورا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض المواطن بدر مسعف، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.

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