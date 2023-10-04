شؤون فلسطينية

العجوري: الاحتلال يُخطط ويتآمر والمقاومة تعد وتضرب في كل الساحات

العجوري: الاحتلال يُخطط ويتآمر والمقاومة تعد وتضرب في كل الساحات
أكرم العجوري
رام الله - دنيا الوطن
قال أكرم العجوري، رئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، "إن الاحتلال ومعاونيه يخططون ويدبرون ويتأمرون، ورجال سرايا القدس والمقاومة تعد وتضرب في كل الساحات".

وأضاف العجوري، في كلمة له خلال مسير عسكري  نظمته سرايا القدس، اليوم الأربعاء، بمدينة غزة، أن "أعدائنا أرادوا لفلسطين وشعبها "صفقة القرن" فأردنا سيف القدس، وأرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات، وأرادو لشعبنا ومجاهدينا القتل والاغتيالات، أردنا وكانت ثأر الأحرار ثأر الكرامة وأرادوا لمقاومتنا في الضفة جز العشب وكسر الأمواج فأردنا بأس الأحرار وبأس جنين وبأس نور شمس".

وفي رسالته لعناصر سرايا القدس، قال العجوري: "كنتم وما زلتم طليعة الحركة بجهادكم وصبركم ونجاحتكم فالنصر حليفكم والهزيمة لا وجود لها في قاموسكم، أبطالنا ومجاهدونا نعلم انكم تسيرون بخطى الواثق بخطى المتعلق بمحبة الله وعونه ومدده".

وتابع: "على كل من يتربص بكم في غزة والضفة والقدس وجنين الباسلة، أنّ  يعلم أن أبناء سراياكم وقسامكم وألوية شهدائكم وكل فصائلكم صلب عودهم واشتد ساعدهم وشربوا كأس المنايا، نعم شربوا كأس المنايا يتوعدهم عدوهم بالقتل ويتوعدونهم بالموت الزؤام".

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