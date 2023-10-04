مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على أراضي المواطنين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأدوا طقوساً تلمودية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من أصحاب الأراضي، ومصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مشهور الوحواح.وأضافت أن عدداً من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين في منطقة (الدلبة) جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوساً تلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.