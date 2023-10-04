شؤون فلسطينية

سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيّرات تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة

سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيّرات تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة
سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيّرات تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، النقاب، عن صواريخ جديدة وطائرات مسيَرة تدخل في الخدمة العسكرية لأول مرة.

وقالت سرايا القدس، خلال عرض عسكري نظمته بمدنية غزة، في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ36، إن الصواريخ الجديدة من طراز (براق 10)، و(براق 60)، و(براق 85 المطورة).

وأعلنت تطوير صواريخ من طراز (بدر 3) مطورة برأس متفجز يزن 400 كغم، كما كشفت عن طائرات مسيرة، وهي: طائرة سحاب "استطلاعية وهجومية"، ومسيَرة صياد "هجومية"، وهدهد "استطلاعية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت سرايا القدس اختتامها مناورة عسكرية في مواقعها بقطاع غزة، بمشاركة  قوات النخبة، حملت عنوان "الشهداء بشائر النصر" وأجرت فيها تدريبات على مختلف الأسلحة وتكتيكات الهجوم.





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