شؤون فلسطينية

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي رقم (243) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وباركت اللجنة إنطلاق موسم جني البلح والزيتون لهذا العام، واستمعت لتقرير قدمته وزارة الزراعة حول توجيهاتها للمزارعين خلال عملية القطف وعصر الزيتون، وإجراءاتها لمتابعة عمل المعاصر وتجاوز مشكلة انخفاض محصول الزيتون هذا العام، والحفاظ على أسعار الزيت وفق المعدلات المعتادة.

وجددت اللجنة مطلبها برفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة، ليتسنى مواجهة التداعيات الكارثية في مختلف القطاعات، التي تسبب بها الاحتلال بحصاره، مشددة على أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو كسر هذا الحصار الظالم إنسانياً والمجرّم قانونياً بشكل نهائي، وليس الانسياق خلف معادلة إدارة الحصار كما يرغب الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة المصادقة على زيادة عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة حكوميا، وتكليف وزارة الصحة بتقديم تصور متكامل حول الممارسة الطبية الآمنة والتعامل مع الحوادث الطبية ومتطلبات تحقيق ذلك في مختلف المؤسسات الصحية.

كما قررت المصادقة على السياسات المالية العامة للأعوام (2024-2026)، وإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود والأجانب، واعتماد توصيات لجنة حل الإشكاليات والتقاطعات بين أراضي الوقف والأراضي الحكومية.

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