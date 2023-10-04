شؤون فلسطينية

مجدلاني: الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لأمتنا العربية

مجدلاني: الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لأمتنا العربية
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إننا "نهنئ الشعبين مصر وسوريا في ذكرى انتصار الجيش العربي بمعارك تحرير الأرض العربية بذكرى حرب السادس من أكتوبر المجيدة والتي تحل هذه الأيام الذكرى الـ50 لها، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة ست سنوات".

وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي، أن "السادس من أكتوبر يعتبر من أهم النتائج التي حققتها مصر هي استرداد الحرية والعزة والكرامة وأسترداد الأراضي المفقودة".

وتابع أن "حرب أكتوبر حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ولا يهزم، ولكن قوة وإرادة الجيش المصري كانت أكبر من كل ذلك".

وعبر مجدلاني عن "الفخر والاعتزاز بهذا النصر العظيم ولأشقائنا المصريين الذين سطروا امجاد الانتصارات لكل العرب"، مؤكداً بأن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها من أي محتل لأرضها.

كما هنأ أيضاً جيش التحرير الفلسطيني بهذا النصر، "والذي كان يقف جنباً إلى جنب مع الجيش المصري حتي تحرير ودحر المحتل الاسرائيلي عن الأراضي المصرية".

وبين أن "الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر وما شكله ذلك الانتصار التاريخي من إعادة الروح لأمتنا العربية، وبالثقة بقدرات وطاقات أبنائها، وبكل اعتزاز فقد حافظت القوات المسلحة المصرية على مكانتها العظيمة ودورها المحفور في قلب وذاكرة كل مصري وفلسطيني وعربي".

وختم بالقول: "نكرر تهنئتنا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، ونتطلع دوماً لاستمرارية الدور المصري الشقيق الريادي والحاسم في كل قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

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