مجدلاني: الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لأمتنا العربية



وعبر مجدلاني عن "الفخر والاعتزاز بهذا النصر العظيم ولأشقائنا المصريين الذين سطروا امجاد الانتصارات لكل العرب"، مؤكداً بأن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها من أي محتل لأرضها.



كما هنأ أيضاً جيش التحرير الفلسطيني بهذا النصر، "والذي كان يقف جنباً إلى جنب مع الجيش المصري حتي تحرير ودحر المحتل الاسرائيلي عن الأراضي المصرية".



وبين أن "الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر وما شكله ذلك الانتصار التاريخي من إعادة الروح لأمتنا العربية، وبالثقة بقدرات وطاقات أبنائها، وبكل اعتزاز فقد حافظت القوات المسلحة المصرية على مكانتها العظيمة ودورها المحفور في قلب وذاكرة كل مصري وفلسطيني وعربي".



وختم بالقول: "نكرر تهنئتنا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، ونتطلع دوماً لاستمرارية الدور المصري الشقيق الريادي والحاسم في كل قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".





وتابع أن "حرب أكتوبر حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ولا يهزم، ولكن قوة وإرادة الجيش المصري كانت أكبر من كل ذلك".