الخارجية: إغلاق شارع حوارة أمام الفلسطينيين أبرتهايد وتنفيذ لقرار بن غفير

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق شارع حوارة أمام المركبات الفلسطينية وسماحها بمرور مركبات المستوطنين، معتبراً القرار "انصياعاً لمواقف الوزير الفاشي بن غفير التي تفاخر فيها بأن تنقل المستوطنين أهم من حرية الفلسطينيين".وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إنها تنظر "بخطورة بالغة لهذا القرار باعتباره سياسة معازل وأبرتهايد تقسم الضفة الغربية إلى بانتوستانات عنصرية تمييزية، وتمنح المستوطنين المساحة الأكبر من جغرافيا الضفة لتعميق الاستيطان بحجة الحركة وذرائع أمنية واهية، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الرامية لضم الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الارض الفلسطينية، ما يفرض عقوبات جماعية غير مسبوقة على المواطنين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن، وتضرب وتشل حركتهم واقتصادياتهم الضعيفة أصلاً".وأضافت: "نذكر المجتمع الدولي بردود فعله البائسة تجاه تصريح بن غفير في حينه ونرى أنها متدنية لا ترقى لمستوى جريمة الفصل العنصري وما يتعرض له شعبنا من اضطهاد وظلم، كما نذكره بأن سلطات الاحتلال لا تقوم بإغلاق أية شارع أمام مركبات المستوطنين الذين يحطمون بالحجارة وغيرها مركبات الفلسطينيين"، مؤكدة أن دولة الاحتلال "ماضية في ضم الضفة وفرض الابرتهايد وجرائمه على شعبنا بتواطؤ دولي معيب".