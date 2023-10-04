مرسوم رئاسي بتعيين مدير تنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

وقدم إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطاقم وزارة الاتصالات التهنئة للمهندس ليث دراغمة مدير عام الوزارة على الثقه العالية التي أولاها له الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية بتعيينه مديراً تنفيذياً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين.





وأشار وزير الاتصالات سدر إلى أن هذا القرار جاء تحقيقاً لرؤية القيادة في منح الشباب دوراً أكبر، لا سيما الشباب الحريص الطموح منهم، مؤكداً كون دراغمة أهلاً لمثل هذه المهام، فقد أبدى جهوداً عظيمة في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار سنوات عمله في الوزارة.





يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين قد نشأت بقرار قانون يهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات لضمان تزويد خدمات اتصالات عالية الجودة للمستخدمين بشروط وأسعار تنافسية، وضمان التنظيم الفعال والرقابة على قطاع الاتصالات ضمن أقصى درجات الشفافية، وتشجيع المنافسة على تزويد خدمات الاتصالات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتطويره إضافة إلى تحقيق سياسة شمولية خدمة الاتصالات.





