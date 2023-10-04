شؤون فلسطينية

أبو هولي: ندعو لورشة عمل مع النقابة والقطاع الخاص لحل قضايا الصحفيين وخريجي الإعلام

أبو هولي: ندعو لورشة عمل مع النقابة والقطاع الخاص لحل قضايا الصحفيين وخريجي الإعلام
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني في قاعة المركز الثقافي الأرثوذكسي بغزة، للاحتفال بالصحفيين الجدد المنتسبين للنقابة حديثا وأوائل خريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام بالجامعات الفلسطينية بغزة.

وشارك في الاحتفال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلا عن الرئيس عباس ورؤساء الجامعات وأساتذة الإعلام وممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية والصحفيين وممثلي شركة جوال الاتصالات الفلسطينية.

ونقل أبو هولي في كلمته تحيات الرئيس محمود عباس للصحفيين، مشيداً بدور نقابة الصحفيين ومثمناً الشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد على ضرورة دعم الرواية الفلسطينية في العالم من خلال جهد اعلامي مميز في مواجهة رواية الاحتلال ما يشكل دعما لقضايانا الوطنية مثل القدس واللاجئين.

ودعا إلى إطلاق ورشة عمل بين المنظمة البيت الجامع للشعب الفلسطيني والقطاع الخاص ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بيت الصحفيين من أجل المساعدة في حل مشاكل العمل الصحفي، وفتح آفاق المستقبل أمام خريجي الإعلام.

من جانبه، رحب تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين في كلمته بأحمد أبو هولي وشكر شركة جوال الاتصالات الفلسطينية على رعايتها المتواصلة لهذا الاحتفال السنوي منذ ست سنوات، ناقلاً تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة.

وأوضح أن الاحتفال ياتي للتأكيد على رسالة الصحفيين الفلسطينيين في توفير الحماية لهم من انتهاكات الاحتلال وجرائمه والتي باتت سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية، داعياً المحكمة الدولية إلى المضي في اجراءاتها بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين وخاصة جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وأحمد أبو حسين وياسر مرتجي.

ورحب بالدعوة لإطلاق ورشة العمل بالشراكة مع المنظمة والقطاع الخاص لمناقشة قضايا الصحفيين التي أطلقها أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهتها، شكرت الصحفية هبة العبادلة في كلمتها ممثلة عن الصحفيين الجدد، نقابة الصحفيين على جهودها الكبيرة في خدمة الصحفيين. مشيرة إلى أن هذا الاحتفال الذي يقام تحت رعاية الرئيس دليل على مدى الاهتمام والحرص على التواصل مع الصحفيين والدفاع عنهم.

وفي ختام الحفل الذي تخلله الدبكة الشعبية من فرقة أهل الشام تم توزيع الشهادات والهدايا على الصحفيين الجدد وأوائل خريجي الإعلام والتي قدمت من شركة جوال الاتصالات الفلسطينية.




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