مدير تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمشروع افتتاح بئر مياه بالمديرية

رام الله - دنيا الوطنتفقد مدير التعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس قسم اللوازم أ. أحمد الشنباري، ورئيس قسم الشكاوى أ. عبد الحميد رضوان، ومنسّق المشاريع في جمعية غزي دستك م. إياس صلاح، سير العمل في مشروع افتتاح بئر مياه خاص بالمديرية.وأوضح أ. صالحة أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في العمل على توفير المياه الصالحة للشرب لمدارس المديرية، حيث سيكون قادراً على إنتاج 100 كوب يومياً.وتوجه أ. صالحة بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا المشروع، خاصاً بالذكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي (ممولة المشروع)، وجمعية غزي دستك (منفذة المشروع).