الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي التدخل لحماية الوجود المسيحي بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون ضد الحجاج المسيحيين ورجال دين ورهبان وقساوسة أثناء ممارستهم شعائرهم الدينية في مدينة القدس.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء أن مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تعرض مجموعة من الحجاج المسيحيين القادمين من شرق آسيا الى البصق والشتائم خلال تجولهم في البلدة القديمة.وأضافت الهيئة أن هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر بوتيرة متسارعة بحق المسيحيين مواطنين وسياحاً بالإضافة الى الاعتداءات على الكنائس والرموز الدينية والتي كان آخرها تعرض مجسماً للسيد المسيح للاعتداء والتكسير على أيدي مستوطنين.وأكدت الهيئة أن الجمعيات اليهودية المتطرفة وبدعم وتغطية من سلطات الاحتلال تسعى الى زعزعة وتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس باعتبار أن هذا الوجود يشكل مع الوجود الإسلامي الهوية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة وتراثها الديني والثقافي والحضاري.وأشارت الهيئة الى البيانات التحذيرية المتكررة التي يصدرها رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس والتي تحذر من مخاطر واستمرار هذه الانتهاكات بحق المواطنين المسيحيين ومقدساتهم وعقاراتهم تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الوجود المسيحي في مدينة القدس.ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الكنائس العالمي الى ضرورة التدخل وتحمل المسؤولية في الدفاع عن الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.