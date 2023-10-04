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الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى
عضو كنيست عميت هاليفي مع أطفاله في باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الأردن اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمان، على خلفية اقتحامات المستوطنين وأعضاء كنيست للمسجد الأقصى.

ووفق ما ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عبر حسابها على منصة (إكس)، فإنها وجهت مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان "عبرت فيها عن الاحتجاج على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من (كنيست) الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

كما احتجت في المذكرة، على فرض قيودٍ على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة.

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