الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

أرسل الأردن اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمان، على خلفية اقتحامات المستوطنين وأعضاء كنيست للمسجد الأقصى.





ووفق ما ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عبر حسابها على منصة (إكس)، فإنها وجهت مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان "عبرت فيها عن الاحتجاج على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من (كنيست) الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".





كما احتجت في المذكرة، على فرض قيودٍ على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن