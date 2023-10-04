شؤون فلسطينية

فارس يختتم زيارته لمدريد بلقاء سكرتير العلاقات الدولية في الاتحاد العام للعمال الإسباني

رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح اليوم الأربعاء، سكرتير العلاقات الدولية في الاتحاد العام للعمال الإسباني خيسوس غاييغو، على الظروف القاهرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، الذين تمارس بحقهم الجريمة المنظمة، على يد العصابة الصهيونية الفاشية المتطرفة.

وأوضح فارس لغاييغو في اللقاء الذي تم في المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة مدريد، أن دولة الاحتلال تستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، سواء كانوا أطفال أو نساء أو شبان وكبار في السن، ولا يوجد لديها خطوط حمراء في تنفيذ اعتقالاتها وهجماتها على الشعب الفلسطيني.

وقال فارس: "يحتجز الاحتلال اليوم في سجونه ومعتقلاته أكثر من 5000 فلسطينياً وفلسطينية، ما يقارب 1300 منهم عمال مهن وخدمات، يعمل معظمهم في ورش البناء والاعمار، يتم اقتحام بيوتهم وتخريبها واعتقالهم بطريقة وحشية، واخضاعهم للتحقيق القاسي وعرضهم على المحاكم، واصدار الاحكام بحقهم بطريقة انتقامية مبنية على قاعدة الردع، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الشريحة لديها أسر دخلها الوحيد العمل اليومي، ولا يوجد لديهم أي مصدر آخر".

وأضاف فارس: "اعتقال العمال جزء من الهجمة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، والمعاملة التي يتعرضون لها تتنافى مع كل الاعراف والمواثيق الدولية، كما تتنافى مع فكر ومبادئ ومنهجية اتحادات ونقابات العمال على مستوى العالم، وهذا يدفعنا وبالشراكة مع كل أحرار العالم التصدي السريع لهذا الطرف الصهيوني المتمدد في ملاحقة واعتقال العمال الفلسطينيين".

وعرض فارس أمام سكرتير العلاقات الدولية في الاتحاد ونائبه ماركو الاحصائيات العامة لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلي، حيث نفذت سلطات الاحتلال منذ عام ١٩٦٧ أكثر من مليون حالة اعتقال، واليوم يحتجز في ٢٤ سجناً ومعتقلا ومركز توقيف ٣٨ امرأة من ضمن العدد الاجمالي المذكور سابقاً، و١٧٠ طفلاً و ٧٠٠ مريضاً و٥٥٩ محكومين بالسجن المؤبد - مدى الحياة، و ٤٥٠ معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً بشكلٍ متواصل ( ٢٢ منهم ) معتقلين قبل توقيع اتفاقية اوسلو، و ٢٣٧ شهيداً ارتقوا داخل السجون والمعتقلات بالقتل المباشر او التعذيب او المرض، لا زال ١١ جثماناً منهم محتجزين في مقابر الارقام والثلاجات، ووصل عدد المعتقلين الاداريين الى ما يقارب ١٣٠٠ معتقلاً، يحتجزون دون اي تهم او محاكمات، حيث يخوض الأسير البطل كايد الفسفوس اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي ضد هذا الشكل من الاعتقال، ولدينا قلق كبير على حياته، بأن يكون مصيره كمصير الاسير الشهيد خضر عدنان، الذي ترك فريسة للجوع والآلام واستشهد ومهو مضرباً.

وبين فارس أن حياة الأسرى والمعتقلين قد تكون في أخطر مراحلها، حيث يتولى الحكم في اسرائيل عصابة فاشية متطرفة خاضعة للوزيرين المجرمين بن غفير وسموترتش، ونتنياهو يعطيهم العنان والحرية الكاملة للحفاظ على الإتلاف الحكومي، وللاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء حتى يحافظ على حصانته وحماية نفسه من الوقوف امام المحاكم الاسرائيلي على تهمة الفساد العام.

وطالب فارس الاتحاد العام للعمال الاسباني من خلال السكرتير غاييغو، أن يكون لهم بصمة واضحة في حماية العمال الفلسطينيين من الملاحقة والاعتقال، والضغط للافراج عن المئات منهم، الذين دُمرت أسرتهم وبيوتهم جراء استمرار احتجازهم، وأن يكون للاتحاد الاسباني دور حقيقي بالشراكة مع الاتحادات العمالية في كل انحاء أوروبا لتشكيل لوبي ضاغط على الحكومات والبرلمانات في الاتحاد الاوروبي، لمسائلة دولة الاحتلال عن جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على وقف الانتهاكات بحقهم والاعتداء عليهم.

وفي ختام اللقاء الذي نسقه وحضره وشارك فيه أمين سر اقليم حركة فتح الدكتور أحمد معروف، قدم خيسوس هدية تذكارية لرئيس الهيئة بإسم الاتحاد الذي يضم في صفوفه مليون عضواً.

أخبار ذات صلة

تعرّف على موعد العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

تعرّف على موعد العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

مدير تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمشروع افتتاح بئر مياه بالمديرية

مدير تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمشروع افتتاح بئر مياه بالمديرية

بقيمة 3.9 مليون شيكل.. الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة بيت لحم

بقيمة 3.9 مليون شيكل.. الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة بيت لحم

غزة: &quot;الشباب والثقافة&quot; تفتتح معرضًا للتراث الشعبي الفلسطيني في بيت لاهيا

غزة: "الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للتراث الشعبي الفلسطيني في بيت لاهيا

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي التدخل لحماية الوجود المسيحي بالقدس

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي التدخل لحماية الوجود المسيحي بالقدس

نادي الأسير: إدارة سجن جلبوع تعزل الأسير حسام عمر

نادي الأسير: إدارة سجن جلبوع تعزل الأسير حسام عمر

فتح: إسرائيل تتحمل نتائج أفعالها الإرهابية والاعتداءات على المرابطين والحجاج المسيحيين بالقدس

فتح: إسرائيل تتحمل نتائج أفعالها الإرهابية والاعتداءات على المرابطين والحجاج المسيحيين بالقدس

مجدلاني: اعتداء المستوطنين على الحجاج المسيحيين &quot;إرهاب منظم&quot;

مجدلاني: اعتداء المستوطنين على الحجاج المسيحيين "إرهاب منظم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &quot;الشباب والثقافة&quot; تفتتح معرضًا للتراث الشعبي الفلسطيني في بيت لاهيا

غزة: "الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للتراث الشعبي الفلسطيني في بيت لاهيا

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي التدخل لحماية الوجود المسيحي بالقدس

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي التدخل لحماية الوجود المسيحي بالقدس

نادي الأسير: إدارة سجن جلبوع تعزل الأسير حسام عمر

نادي الأسير: إدارة سجن جلبوع تعزل الأسير حسام عمر

حماس: شعبنا سيواجه اقتحامات الأقصى بمزيدٍ من تصعيد المقاومة

حماس: شعبنا سيواجه اقتحامات الأقصى بمزيدٍ من تصعيد المقاومة

الخليل: الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا

الخليل: الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا

بيت لحم: مستوطنون يقتحمون محيط برك سليمان السياحية

بيت لحم: مستوطنون يقتحمون محيط برك سليمان السياحية

تعليق المطران حنا بشأن ظاهرة تعدي المستوطنين على المسيحيين

تعليق المطران حنا بشأن ظاهرة تعدي المستوطنين على المسيحيين

إسنادًا للأسير الفسفوس.. المعتقلون الإداريون ينفّذون إضراباً عن الطعام وليوم واحد

إسنادًا للأسير الفسفوس.. المعتقلون الإداريون ينفّذون إضراباً عن الطعام وليوم واحد

منوعات

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

عربي

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي