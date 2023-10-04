فتح: إسرائيل تتحمل نتائج أفعالها الإرهابية والاعتداءات على المرابطين والحجاج المسيحيين بالقدس

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بأشد العبارات ظاهرة "البصق على غير اليهود" التي يمارسها مستوطنون متطرفون خاصة في البلدة القديمة في القدس والتي باتت تتكرر ضد المواطنين والسياح المسيحيين.



