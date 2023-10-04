فتح: إسرائيل تتحمل نتائج أفعالها الإرهابية والاعتداءات على المرابطين والحجاج المسيحيين بالقدس
قال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، اليوم الأربعاء، إن "العالم الصامت الذي يشاهد اعتداءات المستوطنين على المرابطين المسلمين والحجاج المسيحيين دون أي تحرك بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأضاف الحايك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن إسرائيل تتحمل نتائج أفعالها الإرهابية والاعتداءات على المرابطين والحجاج المسيحيين في القدس.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بأشد العبارات ظاهرة "البصق على غير اليهود" التي يمارسها مستوطنون متطرفون خاصة في البلدة القديمة في القدس والتي باتت تتكرر ضد المواطنين والسياح المسيحيين.
واعتبرت "الخارجية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك انعكاساً لثقافة الاحتلال الاحلالي والكراهية والعنصرية والحقد التي يشرف على نشرها حاخامات كبار ومدارس دينية متطرفة، يتفاخر أتباعها بممارسة هذا السلوك "البصق" ويعتبرونها أمورا عادية ودائما ما تحدث.
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