المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير الدنماركي الجديد لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة الدنمارك الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين سيغورد هالنغ.ورحب المالكي بالسفير الجديد، وأكد أهمية العمل على تطوير العلاقة مع الدنمارك وتعزيزها في عديد المجالات وتحديدا السياسية والتنموية.كما استعرض المالكي الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى العنصرية والتحريض اللذَين تمارسهما حكومة نتنياهو المتطرفة وأعضاؤها أمثال بن غفير، على قتل الفلسطينيين وإطلاق يد عناصر المستوطنين وتوفير الدعم والحماية لهم خلال انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل ودائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أكد السفير هالنغ أهمية العلاقة التي تجمع البلدين وموقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، معرباً عن رغبته واستعداده لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي للسفير الدنماركي النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً استعداد وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة وجاهزيتها للتنسيق وتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين.