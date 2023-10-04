شؤون فلسطينية

حماس: نُدين بشدّة اعتداء المستوطنين على الحجّاج المسيحيين في القدس

حماس: نُدين بشدّة اعتداء المستوطنين على الحجّاج المسيحيين في القدس
مسيحيون في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، بشدّة اعتداء المستوطنين على الحجّاج المسيحيين في القدس. 

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "ما شهدته شوارع مدينة القدس المحتلة من اعتداء للمستوطنين على الحجاج المسيحيين، أثناء توجّههم لكنائسهم، والبصق عليهم، وما رافق هذا السلوك الشائن من تبريرات على لسان الوزير في حكومة الاحتلال، الإرهابي بن غفير؛ يفضح عنصرية الاحتلال وازدراءه للأديان ولحرية العبادة، باستهدافه المسيحيين من أبناء شعبنا في القدس وزوّارهم من خارج فلسطين، وهو استمرار لسياسة حكومة المستوطنين العنصرية في التضييق عليهم، وتقييد ممارستهم لشعائرهم، واحتفالهم بأعيادهم".

ورفضت الحركة واستنكرت "هذا السلوك الوقح"، مؤكدة أن كل الممارسات العنصرية تجاه أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين، ومقدّساتهم؛ تأتي في إطار سعي حكومة الاحتلال الفاشية المحموم، لتهويد المدينة المقدّسة.

وتابعت: "إننا في هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساتنا، كما ندعو كنائس العالم إلى مقاطعة هذا الاحتلال العنصري الفاشي".

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