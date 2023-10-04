شؤون فلسطينية

صور.. الإعلان عن مدراء جدد لعدد من مراكز الشرطة بغزة

صور.. الإعلان عن مدراء جدد لعدد من مراكز الشرطة بغزة
قرار بغزة بتكليف مدراء جدد لعدد من مراكز الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مدير عام الشرطة، بغزة، اللواء محمود صلاح، اليوم الأربعاء، قراراً بتكليف مدراء جدد لعدد من مراكز شرطة محافظة غزة، في إطار تطوير وتحسين الأداء الشرطي، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ويشمل القرار تكليف كلّ من العقيد محمد أبو العون مديراً لمركز شرطة الشجاعية، والمقدم طلعت جودة مديراً لمركز شرطة الشاطئ، والمقدم سالم العطار مديراً لمركز شرطة الشيخ رضوان، والمقدم أحمد فرينة مديراً لمركز شرطة الرمال، وفق ما نقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة.

وفي سياق متصل، أصدر مدير عام الشرطة تكليفاً بتعيين العقيد نهاد مهنا مديراً للمكتب الفني في شرطة محافظة غزة.






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