مقتل 20 شخصاً في قصف مدفعي شمال الخرطوم





رام الله - دنيا الوطنلقي 20 شخصاً اليوم الأربعاء، حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة السودانية، جراء قصف مدفعي على المنطقة.وأكدت لجان أحياء منطقة السامراب، بأن القصف نفذته قوات الدعم السريع، وفق ما نقل موقع (العربية).يأتي ذلك في الوقت الذي استهدف فيه الجيش بالقصف المدفعي والمسيرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة، بينما سمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين فضلا منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش.في المقابل، استهدفت الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري.وفي مدينة أم درمان فقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة منها، لاسيما في المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي لسلاح المهندسين التي تتمركز فيه قوات الدعم السريع.