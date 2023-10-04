مدير مشفى الشفاء يوضح ما جرى مع الطفلة المتوفاة نجاح أبو عاصي





خاص دنيا الوطنتحدث مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، عن تفاصيل ما جرى مع الطفلة المتوفاة نجاح أبو عاصي.وقال أبو سلمية في حديث لبرنامج (المشهد) عبر "دنيا الوطن" إن الطفلة أبو عاصي وصلت في زيارتها الأولى للمشفى وهي بشكل طبيعي وتم عمل التحاليل اللازمة لها وتبين أن جميعها كانت طبيعية وسليمة.ولفت إلى أنه في الزيارة الثانية، تم عمل صورة أشعة للقلب وتبين أن هناك تضخم ملحوظ وكان واضحاً عليها سوء الحالة، بحسب مراجعته لكافة تفاصيل ما جرى معها.وقال أبو سلمية، إنه وعقب وفاة الطفل تم التوصية بضرورة تشريح جثمانها للوقوف على سبب الوفاة بحكم أنه غير معروف، وتم إقناع الأهل بضرورة عمل ذلك.وأوضح أن الملف تم حفظه لدى النيابة العامة بحكم أنها من تقوم بالتحقيق في الأمر، رفقة الطب العدلي، وسيصدر قريباً تقرير الطب الشرعي الذي سيكون الفيصل في معرفة السبب.وأشار أبو سلمية أنه تجرى العادة بتسليم الأهل نتيجة التحقيق كاملةً وفي حال اقتناعهم بالأمر ينتهي ذلك، وإن كاس العكس فإمكانهم التوجه مجدداً للنيابة العامة لتشكيل لجنة تحقيق أخرى في الأمر.وبخصوص محاسبة المقصرين إن ثبت ذلك، أوضح أبو سلمية أنه هناك كم كبير من الأطباء الذي ثبتت أخطائهم او تقصيرهم أو إهمالهم الطبي خلال العمل لديه لسات محاكمة بناءً على تقارير لجان التحقيق التي شكلت.وكانت الطفلة نجاح أبو عاصي، توفيت يوم الأحد الماضي، داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب ما وصفه أهلها "بالإهمال الطبي" من قبل الأطباء.