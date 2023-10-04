شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا

الخليل: الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا
جيش الاحتلال في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة عند مدخل قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، عريف أبو كرش، وعددا من معلمي المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية التوانة شرق يطا، وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار الى أن مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، هي من مدارس التحدي والصمود، ويتلقى العلم فيها ما يزيد عن 50 تلميذا، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدمها مطلع آب من العام الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، أول من أمس، وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا جنوب الخليل.

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