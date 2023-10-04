بيت لحم: مستوطنون يقتحمون محيط برك سليمان السياحية

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط البركة الثالثة وتحديدا منطقة العطن، وانتشروا في المكان.وأضاف أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر أن منطقة برك سليمان السياحية والمنطقة المحيطة بها تتعرض منذ فترة الى انتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها كان قبل ثلاثة أيام.