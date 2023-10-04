إسنادًا للأسير الفسفوس.. المعتقلون الإداريون ينفّذون إضراباً عن الطعام وليوم واحد

رام الله - دنيا الوطنينفّذ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال اليوم، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إضرابًا عن الطعام وليومواحد، إسنادًا لرفيقهم الأسير البطل كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري لليوم الـ(63)، حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في (عيادة سجن الرملة).وأضاف نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّه وإلى جانب المعتقلين الإداريين في كافة السّجون، فقد قرر الأسرى في سجن (عوفر) ومن كافة الفصائل، المشاركة بالإضراب اليوم.وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، قالت في بيان لها يوم أمس "أنّه وبعد تجربتنا المريرة في قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، وعملية إعدامه الجبانة، فإن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال.كما وحذرت اللجنة من إقدام الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، كما وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وأكّدت على أنّ خطواتهم الإسنادية له ستستمر، حتّى تحقيق مطلبه، وذلك في ظل تعنت محاكم الاحتلال، ومخابراته في الاستجابة لمطلبه.من الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتّى نهاية أيلول أكثر من 1300، بينهم ما يزيد عن 20 طفلًا، وأربع أسيرات.