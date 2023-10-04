عربي

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت إحدى المستشفيات في لواء الأغوار الشمالية في الأردن، وصول 46 حالة اختناق لطالبات، بسبب مادة تستخدم لتعقيم التربة.

وحسب قناة (المملكة)، فإن 35 إصابة خرجت من مستشفى أبو عبيدة، في لواء الأغوار الشمالية، فيما بقيت 10 حالات في المستشفى قيد المراقبة.

وأضافت بأن الإصابات وصفت ما بين المتوسطة والمستقرة، كما تم تحويل حالتين إلى مستشفيات في إربد بناء على طلب ذوي الحالات.

وتوقع مدير مستشفى أبو عبيدة مؤيد شكور، خروج الحلات الموجودة في المستشفى صباح الأربعاء.

وقال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين، الثلاثاء، إن طالبات المدرسة استنشقن "مادة كيميائية" استخدمت لتعقيم بيوت بلاستيكية مجاورة للمدرسة.

وكانت وزارة التربية إن تعليق دوام مدرسة الكريمة للبنات بعد إسعاف طالبات يشتبه باستنشاقهن مادة سامة، لكن أبو اليقين قال إن سبب اختناق الطالبات في المدرسة هي مادة تستخدم لتعقيم التربة وهي غير سامة.

وتحدث أبو اليقين عن توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.

وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا؛ لـ"رشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث".

ونسب المدعي العام للمتهمين "التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة".

أخبار ذات صلة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العملات: الشيكل يواصل الانهيار أمام الدولار

العملات: الشيكل يواصل الانهيار أمام الدولار

رام الله: الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ويداهم محلاً للصرافة

رام الله: الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ويداهم محلاً للصرافة

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية

(أوتشا): إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا

(أوتشا): إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا

الاحتلال يصيب طفلاً بكسور في الجمجمة جنوب الخليل

الاحتلال يصيب طفلاً بكسور في الجمجمة جنوب الخليل

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية

تعليق رسمي فلسطيني على منع الاحتلال لوزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة

تعليق رسمي فلسطيني على منع الاحتلال لوزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة

يعاني من مشاكل بالقلب.. الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

يعاني من مشاكل بالقلب.. الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

منوعات

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

عربي

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور