الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

رام الله - دنيا الوطنشهدت إحدى المستشفيات في لواء الأغوار الشمالية في الأردن، وصول 46 حالة اختناق لطالبات، بسبب مادة تستخدم لتعقيم التربة.وحسب قناة (المملكة)، فإن 35 إصابة خرجت من مستشفى أبو عبيدة، في لواء الأغوار الشمالية، فيما بقيت 10 حالات في المستشفى قيد المراقبة.وأضافت بأن الإصابات وصفت ما بين المتوسطة والمستقرة، كما تم تحويل حالتين إلى مستشفيات في إربد بناء على طلب ذوي الحالات.وتوقع مدير مستشفى أبو عبيدة مؤيد شكور، خروج الحلات الموجودة في المستشفى صباح الأربعاء.وقال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين، الثلاثاء، إن طالبات المدرسة استنشقن "مادة كيميائية" استخدمت لتعقيم بيوت بلاستيكية مجاورة للمدرسة.وكانت وزارة التربية إن تعليق دوام مدرسة الكريمة للبنات بعد إسعاف طالبات يشتبه باستنشاقهن مادة سامة، لكن أبو اليقين قال إن سبب اختناق الطالبات في المدرسة هي مادة تستخدم لتعقيم التربة وهي غير سامة.وتحدث أبو اليقين عن توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا؛ لـ"رشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث".ونسب المدعي العام للمتهمين "التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة".