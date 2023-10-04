شؤون فلسطينية

غزة: أول تعليق من اتحاد المقاولين على حادثة سقوط "البقوم" بإحدي البنايات

غزة: أول تعليق من اتحاد المقاولين على حادثة سقوط "البقوم" بإحدي البنايات
جانب من سقوط سقالة بقوم في بناية بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بغزة، بوقفة جادة من مختلف الجهات ذات الاختصاص، باتجاه تنفيذ الإنشاءات السكنية والتجارية التي تتم بعيدا عن شركات المقاولات المرخصة والمؤهلة فنيا وإداريا للتنفيذ، في ظل غياب واضح لدور الإشراف والتأمينات المطلوبة وضعف وسائل السلامة المهنية للعاملين.

وطالب الاتحاد في بيان صحفي، وزارة الاشغال العامة والإسكان وكافة البلديات في القطاع بضرورة إلزام أصحاب البنايات التجارية والسكنية الكبيرة، بتنفيذ عمليات الانشاء من خلال شركات مقاولات مرخصة ومسجلة ومصنفة لدى اتحاد المقاولين والجهات المختصة، وإلزام البلديات بعدم منح رخصة البناء بدون عقد رسمي مع شركة مقاولات مصنفة، ومصادق عليه من اتحاد المقاولين، أسوة بالمخططات التي تتم من خلال نقابة المهندسين.

وأهاب الاتحاد بكل المقاولين ومتعهدي الأعمال الإنشائية في غزة بضرورة اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها بموجب القانون الفلسطيني، والعمل على ضمان التأمين اللازم لحياة العمال والمواطنين.

وعبر مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن تضامنه مع مصابي حادثة سقوط "السقايل/البقوم" في أحد بنايات غزة، والتي أدت لعدد من الإصابات في صفوف العمال والمواطنين صباح الإثنين الماضي.

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