طالت 12 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة





في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المحافظة، بينهم أسرى محررون.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عادل جابر من مدنية الخليل، وخليل عيسى ياسين ابو صبحة من بلدة يطا، وإسماعيل المسالمة من بلدة بيت عوا، ومحمود حميدان ابو عقيل من بلدة السموع.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سامر دبابسة، وعمار محمد أبو مارية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في بلدتي يطا وبيت أمر.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة عقابا شمال طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زين الدين مصطفى أبو عرة، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.



واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة نابلس.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الطالب الجامعي محمد القوقا، عقب مداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت الشاب نور حسن فراج من قرية روجيب شرقا، عقب مداهمة منزل عائلته.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم المواطن نادر أحمد خبيصة ونجله أحمد، والشاب أمجد عوض بني شمسة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.