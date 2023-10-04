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اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين

اليمن: حكم بإعدام أربعة متهمين باختطاف عمال إغاثة أمميين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد اتهامهم باختطاف عاملي إغاثة في منظمة "أطباء بلا حدود"، قضت محكمة يمنية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، بالإعدام بحق أربعة أشخاص.

وأدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا الإرهارب وأمن الدولة في محافظة حضرموت كل من محمد علي وأغله الحارثي وعلي غالب الشعفه الصالحي وعبدالرحمن علي عامر الصالحي شهاب عبدالله علي الصالحي بواقعة الخطف المسوبة لهم، وحكمت بمعاقبتهم بالإعدام تعزيزاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت.

كما دانت المحكمة المتهم محمد صالح ناصر طريق بواقعة أستعمال محرر مزور، وقررت معاقبته بالإكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس احتياطي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

 وحكمت المحكمة على خمسة متهمين آخرين في ذات القضية بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وكان المدانون اعترضوا في آذار/مارس العام الماضي، سيارة تقل موظفين أجنبيين يعملان لدى منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، وذلك أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين منطقتي العَبر والخَّشعة غرب محافظة حضرموت، شرقي اليمن، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق من ذات العام، تمكنت قوات الأمن من تحريرهما، بعد ستة أشهر من اختطافهما، عقب عملية تحرٍ واسعة، قادت إلى ضبط عدد من أفراد العصابة التي نفذت عملية الاختطاف.

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