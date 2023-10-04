شؤون فلسطينية

فيديو.. مئات المستوطنين بأعداد كبيرة يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فيديو.. مئات المستوطنين بأعداد كبيرة يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
مئات المستوطنين بأعداد كبيرة يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع تواجد العشرات منهم في المنطقة.

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

 


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