الهند: سيول وفيضانات مفاجئة تضرب البلاد وفقدان 23 جندياً

رام الله - دنيا الوطنأُعلن في الهند اليوم الأربعاء، عن فقدان 23 جندياً بعد سيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرقي البلاد، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع.وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي جانتوك عاصمة ولاية سيكيم الواقعة على الحدود مع الصين.وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.ونقلت وكالة (رويترز)، عن المتحدث المقيم في مدينة جواهاتي "تضررت بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل".وأضاف أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية.وقال مسؤول بالجيش، اشترط عدم نشر هويته، إن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4.5 أمتار من مستواه الاعتيادي، وفقا لفرانس برس.