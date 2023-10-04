بن غفير يوجه مطالب جديدة لنتنياهو بشأن الأسرى الفلسطينيين





في سياق متصل، وحسب إذاعة (كان)، فإن بن غفير طالب خلال اجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بخفض عدد الزيارات العائلية التي يتمتع بها الأسرى الفلسطينيون.





وأضافت بأن مكتب رئاسة الوزراء، لا يتوقع تغيير ظروف سجن الأسرى إلا أن "مساعٍ ستبذل للقيام بخطوة أخرى ترضي بن غفير".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بدفع اجراءات تشريع القانون الذي يسمح له بتنفيذ اعتقالات إدارية حتى على خلفية جنائية.