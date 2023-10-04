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شؤون فلسطينية

بن غفير يوجه مطالب جديدة لنتنياهو بشأن الأسرى الفلسطينيين

بن غفير يوجه مطالب جديدة لنتنياهو بشأن الأسرى الفلسطينيين
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بدفع اجراءات تشريع القانون الذي يسمح له بتنفيذ اعتقالات إدارية حتى على خلفية جنائية.

في سياق متصل، وحسب إذاعة (كان)، فإن بن غفير طالب خلال اجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بخفض عدد الزيارات العائلية التي يتمتع بها الأسرى الفلسطينيون. 

وأضافت بأن مكتب رئاسة الوزراء، لا يتوقع تغيير ظروف سجن الأسرى إلا أن "مساعٍ ستبذل للقيام بخطوة أخرى ترضي بن غفير".

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