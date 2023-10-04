دولي

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا
إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا
رام الله - دنيا الوطن
استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته التنفيذية التي يخولها له الدستور الأميركي لرفع الحجز عن 75 مليون دولار كانت قد حجزها عضو كونغرس أميركي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تزويد وكالة (أونروا) بمبلغ 75 مليون دولار كان قد خصصه الكونغرس كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وجاء قرار الخارجية الأميركية إثر حملة مكثفة استمرت ثلاثة أعوام في الولايات المتحدة لمطالبة أعضاء الكونغرس بالإفراج عن مخصصات كانت قد التزمت بها الإدارة الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقاد عضو الكونجرس عن ولاية "ويسكونسن"، أندريه كارسون، حملة لجمع تواقيع اعضاء الكونغرس على رسالة موجهة إلى عضوي كونغرس جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي عن ولاية تكساس، تطالبهما برفع حظر وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأميركية لتمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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