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شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت
طقس فلسطين يشهد أجواء خريفية
رام الله - دنيا الوطن
طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح  غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية  لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول  معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 25-19 28-18 25-17 بيت لحم 25-19 28-18 25-17
رام الله والبيرة 24-18 27-17 24-16 طولكرم 28-22 31-21 28-20
نابلس 26-19 29-18 26-17 قلقيلية 28-22 31-21 28-20
جنين 30-21 32-20 30-19 سلفيت 25-19 28-18 25-17
طوباس 31-22 33-21 31-20 روابي 26-19 29-18 26-17
الخليل 24-18 27-17 24-16 غزه 27-23 30-22 27-21
أريحا 35-26 38-25 35-24 خانيونس 27-23 30-22 27-21
الأغوار الشمالية 33-24 36-23 33-22 رفح 28-22 31-21 28-20

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