دولي

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي
كيفن مكارثي
رام الله - دنيا الوطن
في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه. 

وصوت 216 عضواً في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي، فيما صوت 210 أعضاء ضد المقترح، وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب الأمريكي.

ومن جهته، قال النائب الجمهوري مات غايتس، الذي ترأس مهمة الإطاحة بمكارثي عقب إعلان النتائج: "انتهك مكارثي الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير الماضي، وتسبب في شلل مجلس النواب ولم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية"، وفق (روسيا اليوم).

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