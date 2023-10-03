إيطاليا: مصرع 20 شخصاً بسقوط حافلة من على جسر بمدنية البندقيّة



بدورها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "أحر تعازيها"، وجاء في بيان أصدرته: "أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة".







رام الله - دنيا الوطنلقي 21 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب وفقد آخرون، إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا (البندقية)، مساء الثلاثاء.ونقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، قوله، إن "21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث من بينهم طفلان، بينما أصيب عدد يتراوح بين أربعة وخمسة أشخاص، وفقد آخرون".وبحسب أجهزة الإطفاء، اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا، بحسب (سكاي نيوز) عربية.واخترقت الحافلة حاجز الجسر، لسبب غير معروف، وسقطت من ارتفاع حوالي 10 أمتار في الهواء، ثم سقطت على الأرض واشتعلت بها النيران.