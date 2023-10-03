شؤون فلسطينية

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "الالتزام الوطني من قبل الجالية الفلسطينية المقيمة في المملكة الإسبانية، وعملها الدائم على إحياء المناسبات الرسمية، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الأعزل".

جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بمقر سفارة دولة فلسطين في مدريد، وقال فارس: "أن نلتقي بأبناء جاليتنا وممثليهم، في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديدًا في "بيت فلسطين" سفارة دولة فلسطين، يدفعنا أكثر نحو الحنين للوطن، والتصميم على مواصلة كل دروب النضال، ليبقى علمنا الفلسطيني شامخا خفاقا في سماء كل العالم، ولنكون قادرين أن نلتقي جميعا في دفء وطننا، وأن تتحول غربتنا لمناطق نزهات واستراحات، وتكون فلسطين وحدها الوطن الأبدي".

وأضاف فارس أن "المرحلة خطيرة جدا وصعبة، ولكن المؤشرات على أرض الواقع تبشر خيرًا، حيث تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي في نزاع وزوبعة داخلية، يصعب عليها الخروج منها، والتنافس الحزبي وصل حد الجهل والضياع، ونحن نتمنى أن ترتفع حدة هذه الخلافات، وصولاً الى المرحلة التي نتخيلها جميعا، بأن يخرج الطغاة من أرضنا، وتصبح فلسطين خالية من الصهاينة والمحتلين".

وأكد فارس أن الوحدة والتكامل بين الكل الفلسطيني على أرض الوطن وفي الشتات سيعجل من زوال هذا الاحتلال، وأنه يجب ألا نستهين بقوتنا الحقيقية، تحديدا واننا اليوم منتشرون في كل العالم، وتصنف جالياتنا بأنها الأكثر اندماجا بالمجتمعات، بكادرها البشري والعلمي والاقتصادي، ومن هنا يمكن أن نكون جميعا ذوي تأثير حقيقي، تحديدا باستهداف المجتمعات المدنية، والنشطاء والمتضامنين سواء أكانوا أشخاصا أم أحزاب ومؤسسات ونقابات واتحادات وجمعيات.

ودعا فارس جاليتنا في المملكة الإسبانية إلى حمل قضية الأسرى والمعتقلين إلى كل المساحات المتاحة في مدريد وباقي المدن الإسبانية، وتخطي ذلك الى خارج إسبانيا امتدادا نحو كل الدول الأوروبية، وأن يتم تشكيل شبكة تعاون جدية بين كافات الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وأن يكون مناضلونا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية حاضرين بثبات في مؤتمر الجاليات الأوروبية الذي يعقد على مستوى أوروبا.

وأعرب فارس عن تقديره للتكامل والتعاون القائم في إسبانيا بين التشكيلات الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص بين سفارتنا والجالية وإقليم حركة (فتح)، متمنيًا أن يكون الكل الفلسطيني موحّدا بكل أطيافنا وانتماءاتنا الحزبية والفصائلية لمصلحة فلسطين وشعبها الصامد.

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس الهيئة السفير حسني عبد الواحد وطاقم السفارة، ورئيس الجالية نايف إبراهيم وأعضاء الهيئة الإدارية وكافة أبناء الجالية، وأمين سر إقليم حركة (فتح) أحمد معروف وأعضاء الإقليم وكل أبناء الحركة.

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