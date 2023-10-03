عربي

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة جزائرية، يوم الثلاثاء، بسجن الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، عشر سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه.

وبحسب موقع (الخبر) الجزائري، فقد أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد.

وقضت ذات المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بثلاث سنوات حبساً نافذاً مع غرامة بقيمة مليون دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.

كما أصدرت المحكمة قراراً بشأن أربعة متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين أربع سنوات سجناً نافذاً والبراءة.

وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية (أ.ت.إ).

أخبار ذات صلة

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ويداهم محلاً للصرافة

رام الله: الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ويداهم محلاً للصرافة

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية

فارس يثمن جهود الجالية الفلسطينية في إسبانيا والتزامها بالقضايا الوطنية

(أوتشا): إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا

(أوتشا): إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية

يعاني من مشاكل بالقلب.. الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

يعاني من مشاكل بالقلب.. الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

منوعات

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

عربي

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات

الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة