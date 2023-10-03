دولي

وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة

وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الإسكان الإسرائيلي، يتسحاك جولدكنوبف، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه في الحكومة.

ونقلت (القناة السابعة) الإسرائيلية، عن الوزير جولدكنوبف، قوله: "إذا لم يتم إقرار قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، سأستقيل من منصبي".

يشار إلى أن الأزمة تتصاعد داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن قانون التجنيد الرامي إلى إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وانتهى سريان القانون الذي يعفي (الحريديم) من الخدمة الإلزامية في شهر تموز/ يوليو الماضي، ومع هذا لم يقم الجيش بتجنيدهم بعد في ظل النقاش الداخلي في الحكومة حول ذلك.

ويرفض معظم (الحريديم) الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتطالب الأحزاب السياسية التي تمثلهم ومرجعياتهم الدينية بالمساواة بين تعلّم التوراة والخدمة العسكرية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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