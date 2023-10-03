الاحتلال يصيب طفلاً بكسور في الجمجمة جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط برأسه، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدنية الخليل.وقال مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، إن "الطفل يزن نادي أبو قويدر (13 عاماً) وصل المستشفى مصابا برصاصة معدنية في رأسه أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ، أدخل إثرها لغرفة العمليات"، واصفاً حالته بالمستقرة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.