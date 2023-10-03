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أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
أمير دولة قطر تيم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب بايدن، خلال الاتصال، عن "شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم"، منوهاً بدورها الفاعل والبناء على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد الأمير تميم أن دولة قطر تؤمن بأهمية الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات وإرساء السلام، واستمرار جهود الدولة في الوساطة وفض المنازعات، وأن التزام دولة قطر بدورها كوسيط دولي موثوق لا تحده حدود إقليمية بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالمياً.

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