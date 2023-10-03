شؤون فلسطينية

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية

أبو مويس يواصل جولاته التفقدية للمدارس ولقاء الكوادر التعليمية
زير التربية والتعليم محمود أبو مويس خلال جولة تفقدية في مديرية تربية بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير التربية والتعليم  محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مديرية تربية بيرزيت؛ شملت زيارة مدرسة بنات الماجدة وسيلة الثانوية، ولقاء طاقم مديرية التربية والاستماع للقضايا والاحتياجات التربوية.

وتندرج الجولة في إطار المتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يوليه الوزير أبو مويس؛ للوقوف على المستجدات التربوية، والتعرف إلى واقع التحديات والإنجازات، والاستماع لصوت الطلبة والمعلمين والكوادر التعليمية.

ففي مدرسة الماجدة وسيلة؛ شارك أبو مويس طالبات المدرسة حصة دراسية، ووجه لهن نصائح وتوجيهات؛ مفادها التركيز على المهارات، والاستفادة من التخصصات الراهنة التي تناسب سوق العمل، وتحفيزهن للاطلاع على الخبرات والتجارب وجعلهن منخرطات في العالم المعرفي والرقمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً، موجها التحية للطاقم الإداري والتدريسي في المدرسة.

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