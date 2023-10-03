عاجل

  • الهلال الأحمر: 17 إصابة اختناقاً بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
المالكي يلتقي مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة اجيث سانغهاي.

وعبر المالكي عن سعادته من تمكن سانغهاي من دخول فلسطين بعد أن كان الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن منح التأشيرة لطاقم مكتب حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الخطوة "توضح موقف إسرائيل من وجود أعضاء من الأمم المتحدة في فلسطين، ومحاولة منها لعرقلة عملهم".

وثمن المالكي جهود مكتب حقوق الإنسان المتواصلة في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، معبرا عن تطلعاته في استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم الدعم والتعاون والمساعدة للمكتب، لتسهيل وإتمام مهامه.

كما أعرب عن احترام دولة فلسطين لحقوق الإنسان، وسعيها الدائم لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، شكر سانغهاي الوزير المالكي، وأكد استمرار مكتبه بمتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التقارير للأمم المتحدة والجهات المعنية حول الوضع الراهن.

وهنأ سانغهاي الوزير المالكي على نشر بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية بعد التوقيع عليها وإقرارها حسب الأصول المعمول بها.

وحضر الاجتماع، مساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثالث ميرال حمودة، وسكرتير ثالث عبير عبد الحق، ومن مكتب الوزير ملحق دبلوماسي دانه جبارين، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصر الله.

أخبار ذات صلة

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية برقة

نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية برقة

مجدلاني: استمرار انتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا جرائم حرب تستوجب المحاسبة

مجدلاني: استمرار انتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا جرائم حرب تستوجب المحاسبة

الداخلية بغزة: القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات في سبتمبر الماضي

الداخلية بغزة: القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات في سبتمبر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

اشتية يقلد سفير جمهورية الأوروغواي &quot;نجمة الصداقة&quot;

اشتية يقلد سفير جمهورية الأوروغواي "نجمة الصداقة"

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

غنيم ويونيسيف يبحثان برنامج العمل المشترك

غنيم ويونيسيف يبحثان برنامج العمل المشترك

بنك فلسطين يدعم تجهيز ساحة للتزلج في جمعية إنعاش الأسرة بالبيرة

بنك فلسطين يدعم تجهيز ساحة للتزلج في جمعية إنعاش الأسرة بالبيرة

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

منوعات

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

عربي

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى