عاجل

  • الهلال الأحمر: 17 إصابة اختناقاً بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

شؤون فلسطينية

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل من ألمانيا أحد حماة حقوق الإنسان، ولمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وأن تقدم مطالعة في محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال واعتباره غير شرعي وغير قانوني، ووضع عقوبات على منتجات المستوطنات ومقاطعتها".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، اليوم الثلاثاء برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وسفراء وقناصل وممثلي الدول المعتمدة لدى فلسطين.

ودعا اشتية ألمانيا والدول الصديقة كافة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تعقد إسرائيل خمسة انتخابات في آخر أربعة أعوام وأن تحرمنا من حقنا بذلك.

ونقل رئيس الوزراء التحيات والتهنئة باسم الرئيس محمود عباس لقيادة ألمانيا والشعب الألماني لمناسبة اليوم الوطني "يوم الوحدة الألماني".

وأضاف: "نحن لا ننسى إرادة وشجاعة الشعب الألماني في تدمير وإزالة الجدار والحواجز في برلين، فالإرادة السياسية للشعب غير قابلة للهزيمة التي وضعت نهاية لتقسيم ألمانيا، ووضعت ألمانيا كقصة نجاح من أوائل الدول المتقدمة".

وقال: "تواجد مقر الرئاسة والحكومة ومؤسساتها في مدينة رام الله بشكل مؤقت في الطريق نحو عاصمتنا القدس، والجدار حول القدس هو بشكل مؤقت، وبإرادة شعبنا سيزول الجدار مثلما أزيل جدار برلين، فالحواجز وضعت في الضفة الغربية وحصار وعزل قطاع غزة لفصل أبناء شعبنا عن بعضهم".

وتابع: "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، تبذل كافة الجهود من أجل طي فصل الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال".

وأضاف اشتية: "حكومات الاحتلال المتعاقبة تمارس أبشع أشكال العقوبات والانتهاكات بحق شعبنا، حيث تستمر في احتجاز 140 جثمان شهيد في الثلاجات، وهناك أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال، وتواجد أكثر من 750 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير شرعي وغير قانوني، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".

وأردف: "نحن ضحايا الاحتلال وأرضنا ضحية للاستيطان، فهذه الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم تعيد احتلال الضفة الغربية من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال واقتحامات الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، ورأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفع خارطة فلسطين التاريخية على منصة الأمم المتحدة على أنها دولة إسرائيل، ما يدل على أنها حكومة لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى فقط لتدميره".

وثمن اشتية الدعم الألماني المستمر لفلسطين ودعم حل الدولتين، حيث تعد ألمانيا أكبر داعم منفرد منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويغطي هذا الدعم كافة القطاعات في الأراضي الفلسطينية كافة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأضاف: "هناك الكثير ما يمكن أن نتعلمه ونستفيد من تجربة ألمانيا، فالوحدة والعدل والحرية لألمانيا ولفلسطين".

من جانبه، قال ممثل ألمانيا: "كانت ألمانيا ولا تزال شريكًا ثابتًا لأصدقائنا الفلسطينيين، ولا نزال ملتزمين بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وموحدة، وسنستمر في كوننا أحد شركاء التعاون الرئيسيين لدعم البنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية، أو التدريب المهني، أو الحكم المحلي وبناء الأسس المؤسسية للدولة المستقبلية".





أخبار ذات صلة

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

تفاصيل لقاء المالكي بمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي

اشتية: ندعو ألمانيا لتقديم مطالعة بمحكمة العدل الدولية لاعتبار الاحتلال غير شرعي

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية برقة

نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية برقة

مجدلاني: استمرار انتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا جرائم حرب تستوجب المحاسبة

مجدلاني: استمرار انتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا جرائم حرب تستوجب المحاسبة

الداخلية بغزة: القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات في سبتمبر الماضي

الداخلية بغزة: القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات في سبتمبر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

اشتية يقلد سفير جمهورية الأوروغواي &quot;نجمة الصداقة&quot;

اشتية يقلد سفير جمهورية الأوروغواي "نجمة الصداقة"

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

غنيم ويونيسيف يبحثان برنامج العمل المشترك

غنيم ويونيسيف يبحثان برنامج العمل المشترك

بنك فلسطين يدعم تجهيز ساحة للتزلج في جمعية إنعاش الأسرة بالبيرة

بنك فلسطين يدعم تجهيز ساحة للتزلج في جمعية إنعاش الأسرة بالبيرة

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

منوعات

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

عربي

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

سانا: إصابة جندييْن إثر عدوان جوي إسرائيلي في محيط دير الزور

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى