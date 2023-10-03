نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية برقة





وتشهد قرى نابلس في الفترة الأخيرة، تصاعداً في الاعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وسط تصدي من الأهالي، ومواجهات تسفر عن إصابات بالرصاص والاختناق.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة، شمال غرب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.