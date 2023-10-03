الداخلية بغزة: القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات في سبتمبر الماضي





وأشار البزم، إلى أنه تم إلقاء القبض على السجين الهارب "خلال مهمة قامت بها قوة من الأجهزة الأمنية في محافظة خانيونس مساء اليوم".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة تمكنها، مساء الثلاثاء، من إلقاء القبض على السجين الجنائي، الذي هرب أثناء نقله في سيارة الترحيلات في أيلول/ سبتمبر الماضي.وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على السجين الجنائي الهارب (م، د) 25 عاماً، والذي فرّ أثناء نقله في سيارة الترحيلات بتاريخ 20 سبتمبر الماضي".