شؤون فلسطينية

بالصور: سرايا القدس تختتم مناورة عسكرية متقدمة بالقطاع بمشاركة قوات النخبة

بالصور: سرايا القدس تختتم مناورة عسكرية متقدمة بالقطاع بمشاركة قوات النخبة
جانب من المناورة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية هجومية متقدمة بالذخيرة الحيّة تحت عنوان «الشهداء بشائر النصر»، في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، وتزامناً مع الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وأوضحت سرايا القدس في تصريحٍ لها عبر قناة (تليجرام)، أن المناورة العسكرية يشارك فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت إلى أن المناورة الهجومية "تحاكي تفاصيل واقعية للميدان، وعمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية، والسيطرة عليها وتجنب وقوع خسائر في صفوف مقاتليها".

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجان انطلاقتها الـ36 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، بتاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبالتزامن بين سوريا ولبنان.










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