شاهد: اندلاع حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدفاع المدني بغزة، أن أطقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المطاعم بمدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال محمود بصل، المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، في تصريح مقتضب، إنه لم يتم تسجيل إصابات جراء الحريق، مشيراً إلى أن الأطقم المختصة تعمل على تبريد المكان.



وتداولت مصادر محلية مقاطع فيديو وصور، للحريق الذي اندلع في مطعم التايلندي، غرب مدينة غزة.

















